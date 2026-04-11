Таинственные всплески «сердцебиения» Земли связали с усилением бессонницы

Усиление на днях таинственной «гудящей» вибрации Земли вызвало сообщения от некоторых людей, которые говорят, что это явление нарушает их сон и вызывает звон в ушах.
Известная как резонанс Шумана, эта естественная вибрация часто описывается как «сердцебиение Земли» — устойчивый электромагнитный ритм, генерируемый молниями, отражающимися от поверхности планеты и ионосферы, которая находится примерно в 30−600 милях над поверхностью в атмосфере, поясняет Daily Mail.
Приложение для мониторинга космической погоды MeteoAgent сообщило об интенсивном росте значений резонанса Шумана, начиная с понедельника, назвав их «высокими» и потенциально разрушительными. Однако эксперты предупредили, что такие измерения могут меняться естественным образом. Основная частота Земли обычно составляет около 7,83 циклов в секунду, измеряется в герцах (Гц), при этом также регистрируется несколько диапазонов более высоких частот.
Некоторые исследователи и сторонники здорового образа жизни считают, что эти частоты совпадают с волновыми паттернами человеческого мозга, связанными со сном, расслаблением и концентрацией внимания. Ведущие ученые утверждают, что исследования их биологического действия были неубедительными. Однако многие люди, страдающие бессонницей на этой неделе, уже обвинили в различных недугах, возникших в последние несколько дней, растущее атмосферное возмущение.
«Ощущение, что гравитация усилилась. В ушах звенит. Даже мое зрение стало нечетким. Что случилось с Шуманом?» — написал один пользователь в социальных сетях.
Отдельные сообщения часто связывают резонансные всплески с тем, что люди внезапно слышат звон в ушах, ощущают мышечное напряжение, усталость и затуманенность мозга, но медицинские эксперты предупреждают, что эти утверждения не подкреплены убедительными клиническими доказательствами.
Хаотические явления, такие как вспышки на солнце, геомагнитные бури и другая космическая погода, также могут нарушать магнитное поле Земли и изменять резонанс, хотя степень, в которой это влияет на здоровье человека, остается спорной, отмечает Daily Mail.
Ученые подразделяют солнечную вспышечную активность на четыре основные категории: В-класс (наименьшая), С-класс (слабая), М-класс (умеренная) и Х-класс (наиболее сильная), рассказывает британский таблоид.
На днях веб-сайт по отслеживанию космической погоды Schumann Resonance Today сообщил, что Земля ощущала последствия нескольких слабых и умеренных солнечных вспышек, которые произошли на поверхности Солнца. Журнал Schumann Resonance Today отмечает, что естественная вибрация планеты была заметно выше нормы и могла вызвать заметные эффекты у людей, чувствительных к этим изменениям.
«Резонанс Шумана сейчас просто сумасшедший… Я не спал целую неделю… продолжаю бодрствовать, если вообще смогу заснуть», — утверждает в соцсетях один человек.
«Я не знаю, что происходит, но в последнее время мне снятся самые безумные, самые яркие сны и тонны осознанных сновидений…» — признался другой человек.
Ученые отслеживают эти возмущения, используя индекс, который измеряет, насколько сильно космическая погода влияет на магнитное поле планеты. Шкала варьируется от нуля до девяти, где ноль означает спокойные условия, а все, что выше пяти, указывает на геомагнитную бурю, которая может нарушить работу спутников, энергосистем и радиосигналов. Этот показатель, известный как K-индекс, вырос на пол-пункта до 3,3 по состоянию на 9 апреля, что означает, что электромагнитная активность Земли была выше нормы, но не такой интенсивной, как предыдущие всплески, наблюдавшиеся в марте.
Когда люди пытаются расслабиться или заснуть, мозг вырабатывает медленные «тета» мозговые волны, обычно от четырех до восьми циклов в секунду, что аналогично основной частоте резонанса Шумана. Некоторые исследователи и сторонники здорового образа жизни предполагают, что подобные совпадения могут влиять на настроение или сон, но научные доказательства ограничены.
Сторонники этой теории утверждают, что всплески электромагнитной активности Земли могут вызывать беспокойство, проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания или пронзительный звон в ушах, хотя медицинские эксперты утверждают, что эти симптомы имеют гораздо более установленные причины, отмечает Daily Mail.
Резонанс Шумана в значительной степени вызван ударами молний по всему миру; тысячи из них происходят каждую секунду, особенно в тропических регионах. Эти удары молний создают электромагнитные волны, которые отражаются от поверхности Земли и ионосферы, слоя атмосферы, расположенного примерно в 60 милях над планетой, образуя глобальную «эхо-камеру», создающую устойчивую фоновую частоту. У тех, кто пытается заснуть или расслабиться, мозг начинает вырабатывать тета-волны частотой от четырех до восьми Гц, что соответствует естественной жужжащей вибрации Земли. Это колебание между землей и атмосферой действует как эхо в пустом пространстве, формируя устойчивый ритм невидимых волн по всей планете. Однако несколько факторов могут нарушить это спокойное и равномерное биение сердца, в том числе суровые погодные условия и заряженные частицы, излучаемые Солнцем и падающие на Землю. Как солнечный ветер, так и солнечные вспышки, которые посылают по Солнечной системе раскаленный газ, состоящий из электронов и протонов, сжимают магнитное поле Земли и вызывают пульсации при ударе. Эта экстремальная космическая погода воздействует на ионосферу, внезапно увеличивая количество заряженных частиц в ее составе, нарушая ее нормальную электропроводность и заставляя резонансные волны Шумана отражаться более интенсивно.
Человеческий мозг вырабатывает свои собственные электрические волны, которые меняются в зависимости от того, что вы делаете. Поскольку частоты резонансных волн Шумана совпадают с ритмами работы мозга, серьезные атмосферные возмущения могут вызывать волны, которые вступают в противоречие с ритмами нашего тела, пишет Daily Mail.
Серьезные сбои в работе атмосферы затрагивают не только людей; экстремальная космическая погода также может поставить под угрозу авиаперевозки и целые города. Airbus, один из крупнейших авиастроительных концернов в мире, в ноябре 2025 года сообщил, что сильное воздействие солнечной радиации привело к неконтролируемому падению одного из его пассажирских лайнеров на тысячи футов.
В мае 2025 года эксперты сообщили, что они проанализировали экстремальный сценарий космической погоды и пришли к выводу, что Земля может не пережить воздействия крупной вспышки на Солнце. Они провели учения по ликвидации последствий солнечной бури, моделируя, что произойдет, если на нашу планету обрушится крупная геомагнитная буря. Результаты показали, что на всей территории США произошел сбой в электросетях, отключения электроэнергии и перебои со связью.