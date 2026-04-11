Таинственные всплески «сердцебиения» Земли связали с усилением бессонницы

Резонанс Шумана в значительной степени вызван ударами молний по всему миру; тысячи из них происходят каждую секунду, особенно в тропических регионах. Эти удары молний создают электромагнитные волны, которые отражаются от поверхности Земли и ионосферы, слоя атмосферы, расположенного примерно в 60 милях над планетой, образуя глобальную «эхо-камеру», создающую устойчивую фоновую частоту. У тех, кто пытается заснуть или расслабиться, мозг начинает вырабатывать тета-волны частотой от четырех до восьми Гц, что соответствует естественной жужжащей вибрации Земли. Это колебание между землей и атмосферой действует как эхо в пустом пространстве, формируя устойчивый ритм невидимых волн по всей планете. Однако несколько факторов могут нарушить это спокойное и равномерное биение сердца, в том числе суровые погодные условия и заряженные частицы, излучаемые Солнцем и падающие на Землю. Как солнечный ветер, так и солнечные вспышки, которые посылают по Солнечной системе раскаленный газ, состоящий из электронов и протонов, сжимают магнитное поле Земли и вызывают пульсации при ударе. Эта экстремальная космическая погода воздействует на ионосферу, внезапно увеличивая количество заряженных частиц в ее составе, нарушая ее нормальную электропроводность и заставляя резонансные волны Шумана отражаться более интенсивно.