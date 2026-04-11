Синоптик рассказала, в каких регионах на выходных будут самые теплые дни

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Самые теплые дни на выходных ожидаются в южных регионах Европейской части России, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Несмотря на прошлые заморозки, самые теплые дни на выходных ожидаются в южных регионах Европейской части России. Днем температура здесь будет повышаться до +14 градусов. Ночные значения составят от +2 до +8 градусов, но в Краснодарском крае, Ставрополье, ЛНР, ДНР, Запорожье, Ростовской области и в Крыму ночью местами заморозки до −3 градусов», — заявила синоптик.
По словам Макаровой, после выходных ночная температура существенно не изменится, однако днем потеплеет до +18 градусов.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше