Названы самые необычные находки в забытых чемоданах: от метеорита до загадочного робота

Один из самых распространенных фобий путешественника — опасение, что его багаж потеряют. Но также есть те, кто так и не забирает свои чемоданы из аэропорта. В Алабаме (США) даже действует магазин, куда попадает именно такой невостребованный багаж авиакомпаний. Сообщается, что сотрудники ежегодно находят тысячи необычных вещей — от древних манускриптов до живых змей и банок с крысиным ядом.
Когда чемоданы прибывают в руки сотрудникам магазина забытых вещей в США, их содержимое остается тайной. Работники привыкли находить одежду, обувь, книги, наушники и зарядные устройства, но иногда среди кроссовок и носков появляется самурайский меч, из блейзеров выглядывает костюм пчеловода, а из недр чемодана извлекают фрагмент метеорита или пару бриллиантовых сережек стоимостью 43 тысяч долларов. Компания Unclaimed Baggage работает более 50 лет и называет себя единственным в стране продавцом потерянного багажа. Недавно организация опубликовала свой третий ежегодный отчет о найденном багаже, в котором подробно описано, что путешественники упаковали в 2025 году.
«Отчет служит культурной капсулой времени, помогая нам понять не только то, где мы были, но и то, куда мы движемся как общество», — заявил старший вице-президент компании Мэтт Оуэнс.
В 2025 году почти миллиард пассажиров совершили внутренние авиаперелеты, и подавляющее большинство зарегистрированных сумок вернулись владельцам. Но те, что остались невостребованными в течение 90 дней, авиакомпании отправляют в Скоттсборо. Согласно отчету, неожиданные находки прошлого года включали рукописный японский манускрипт 1800-х годов, кларнет стоимостью 17 500 долларов, бионическое колено, робота, куклу Кена 1960-х, кавалерийскую саблю времен Гражданской войны и детектор ядерной радиации. В одном чемодане был только крысиный яд, «тщательно упакованный и удивительно аккуратно разложенный», в другом — набор поддельных человеческих костей. Среди десятков тысяч книг особой популярностью пользовались триллеры Фриды Макфадден. Сотрудники также отметили растущее количество бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, и популярных модных вещей.
«Я не могу сказать вам, сколько “Лабубу” и “Лафуфус” — фальшивых “Лабубу” — извлечено на свет», — рассказывает Оуэнс.
Два года назад магазин опубликовал первый отчет, в котором обещал уловить дух времени. В 2023 году сотрудники заметили резкий рост числа мерча певицы Тейлор Свифт, одежды, наушников и игровых консолей. Среди необычных находок того года были ключ от погребального ларца, банка с зубами акулы, древнегреческая монета, открытка на Хэллоуин, подписанная Ричардом Никсоном, и две живые змеи.
История Unclaimed Baggage началась в 1970 году, когда дед Оуэнса, страховой агент Дойл Оуэнс, узнал от друга о проблеме автобусной компании с потерянным багажом.
«Мой дедушка раздобыл 300 долларов, взял напрокат пикап и поехал в Вашингтон за первой партией сумок», — рассказывает Оуэнс. Дойл привлек жену и детей, чтобы помочь разобрать находки, которые он продавал за карточными столами у себя дома. Бизнес быстро вырос, и Дойл уволился с основной работы.
Сегодня компания также закупает потерянный багаж у казино, круизных компаний, автобусных станций и отелей. Магазин стал крупным центром, где работают около 300 человек, включая взломщиков, обученных открывать багажа.
«Я думаю, что нужно обладать смелостью, чтобы вскрывать багаж — вы ощущаете множество запахов и видите множество безумных вещей, — считает представитель магазина Сонни Худ. — В обычном чемодане должны быть синие джинсы и зубные щетки, но иногда вы открываете один из них и обнаруживаете человеческие сморщенные головы и лягушек в вакуумной упаковке».
Поясним: если вещи попадают в невостребованный багаж, они почти никогда не возвращаются к владельцам. Но однажды мужчина потерял подарок родителей, и сотрудники смогли найти и вернуть его. В другой раз мужчина купил лыжные ботинки для невесты в отделе невостребованного багажа, невольно выбрав пару, которую она потеряла ранее — внутри было написано ее имя.