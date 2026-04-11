Названы самые необычные находки в забытых чемоданах: от метеорита до загадочного робота

Когда чемоданы прибывают в руки сотрудникам магазина забытых вещей в США, их содержимое остается тайной. Работники привыкли находить одежду, обувь, книги, наушники и зарядные устройства, но иногда среди кроссовок и носков появляется самурайский меч, из блейзеров выглядывает костюм пчеловода, а из недр чемодана извлекают фрагмент метеорита или пару бриллиантовых сережек стоимостью 43 тысяч долларов. Компания Unclaimed Baggage работает более 50 лет и называет себя единственным в стране продавцом потерянного багажа. Недавно организация опубликовала свой третий ежегодный отчет о найденном багаже, в котором подробно описано, что путешественники упаковали в 2025 году.