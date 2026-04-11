С 11 апреля в ЕАО нельзя будет заходить в леса.

Власти Еврейской автономной области объявили о временном запрете на посещение лесов. Ограничение начнёт действовать с 11 апреля и призвано снизить риск возникновения пожаров на территории региона, сообщает мэрия Биробиджана. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно информации, актуальной на утро 10 апреля, в ЕАО зафиксированы два действующих лесных пожара. Суммарная площадь возгораний достигает 21,1 тысячи гектаров. Чтобы не допустить новых очагов, вызванных человеческим фактором, региональные власти приняли решение ограничить доступ в леса.
Под запрет попадают: проход граждан, въезд транспорта и проведение работ на территории лесного фонда. В населённых пунктах развёрнуты патрульные группы — они отслеживают соблюдение противопожарного режима и выявляют нарушителей.
В ходе заседания КЧС представители профильных ведомств обсудили текущую обстановку и меры противодействия пожарам. Татьяна Атаманова, начальник ГО станции Биробиджан 1 Хабаровского центра организации работы железнодорожных станций дальневосточного филиала ОАО РЖД, доложила о профилактических действиях у объектов ДВЖД. В их числе — уборка мусора и окашивание сухой растительности, способной стать источником возгорания.
Администрации муниципальных образований проводят встречи с населением: жителей информируют о правилах пожарной безопасности и последствиях их нарушения. За несоблюдение запрета предусмотрены штрафы для физических лиц, а для крестьянско фермерских хозяйств — лишение субсидий и господдержки.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962 223 38 83.