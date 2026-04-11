Космическую подсветку включат на челябинской телебашне 12 апреля

12 апреля, в День космонавтики, на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. На медиафасаде появятся вид на Землю из космоса, спутники, обратный отсчет старта ракеты «Восток», а также поздравление, сообщили в пресс-службе Челябинского радиотелецентра.
«Праздничный сценарий подсветки будет работать с 21:00 до 23:45», — уточнили в компании.
Напомним, в России в преддверии 65-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос проходит Неделя космоса, которая включает просветительские марафоны, культурные и творческие мероприятия.