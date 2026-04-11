Затопили мочой соседей: в Челябинске будут решать судьбу 35 псов, которые жили в одной квартире

В Курчатовском районе Челябинска разгорелся конфликт между соседями из-за большого количества собак, которых владельцы держали в квартире. По данным прокуратуры, в жилом помещении содержалось 35 животных разных пород, за которыми не осуществлялся должный уход: собак не выгуливали, а продукты их жизнедеятельности не убирались.
— Собаки имеют признаки кожных заболеваний, в квартире присутствует сильный аммиачный запах, происходит подтопление нижерасположенной квартиры мочой животных, в результате чего повреждено имущество граждан, — прокомментировали в пресс-службе Курчатовского районного суда.
Владельцев животных обвиняют в нарушении санитарных норм и прав соседей. Прокурор района подал иск о запрете содержания домашних животных в этой квартире. Судебное заседание назначено на 7 мая 2026 года. Именно суд определит, какая судьба ждет питомцев.