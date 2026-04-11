Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ взял под контроль дело о жилье для сироты из Омска

Женщина, состоящая на учёте с 2018 года, до сих пор не получила положенное по закону жилое помещение, несмотря на решение суда.

Источник: Om1 Омск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому из-за нарушения жилищных прав сироты из Омска.

Поводом для разбирательства стало обращение жительницы города в комментариях аккаунта приёмной главы СК РФ Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Женщина, которая относится к числу детей-сирот и является многодетной матерью, сообщила, что длительное время не может получить жильё, положенное ей по закону.

По данным ведомства, заявительница состоит на учёте лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, с 2018 года. При этом ещё в 2019 году в силу вступило судебное решение, однако до настоящего времени вопрос так и не был решён. Обращения в различные инстанции, как уточняется, результата не дали.

После этого в СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о мерах, принятых для решения озвученной в обращении проблемы.

В центральном аппарате Следственного комитета сообщили, что исполнение поручения поставлено на контроль.

СК