Дорогу к посёлку Гатка отремонтируют в этом году по нацпроекту

Дорогу до поселка Гатка отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», эта дорога — единственная, которая связывает населенный пункт с административным центром и основными транспортными маршрутами края.
Сейчас единственная дорога, ведущая к поселку, находится в плохом состоянии. Она занесена в перечень проблемных объектов региона «Атлас 27», созданный по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина. В этом году на 6 км дороги от поселения до трассы «г. Советская Гавань — рп. Ванино» проведут ликвидацию пучин, создадут слоя из геотекстиля, основание из щебеночно-песчаной смеси и асфальта. Также будут установлены пластиковые сигнальные столбики и нанесена разметка со световозвращающими элементами.
Объем финансирования объекта составит 193,4 млн рублей, из которых большая часть будет направлена из федерального бюджета.
Всего же в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае будет обновлено более 140 км региональных дорог.
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре уже приступили к масштабному ремонту городских автомагистралей. По данному нацпроекту специалистам предстоит привести в порядок около 8 километров дорог.