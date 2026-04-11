Дорогу к посёлку Гатка отремонтируют в этом году по нацпроекту

Сейчас единственная дорога, ведущая к поселку, находится в плохом состоянии. Она занесена в перечень проблемных объектов региона «Атлас 27», созданный по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина. В этом году на 6 км дороги от поселения до трассы «г. Советская Гавань — рп. Ванино» проведут ликвидацию пучин, создадут слоя из геотекстиля, основание из щебеночно-песчаной смеси и асфальта. Также будут установлены пластиковые сигнальные столбики и нанесена разметка со световозвращающими элементами.