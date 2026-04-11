Повар рассказал о застольях космонавтов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ужин для космонавтов — далеко не рядовой прием пищи, а настоящий праздник, веселое застолье, когда все дела закончены и можно расслабиться, сообщил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
«Ужин у космонавтов — не рядовой прием пищи, а настоящий праздник. Все дела закончены, заботы позади, можно расслабиться», — сказал он, отметив, что по этой причине на ужин космонавты всегда оставляют какое-то особенно душевное блюдо, о котором реально мечтают целый день.
Если экипаж международный, то ужин, по его словам, вообще часто превращается в веселое совместное застолье, когда с зарубежными коллегами организуется общий праздничный стол и все начинают обмениваться едой.
«Наши, например, полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а они — наш творог с грецкими орехами», — заметил Ведерников.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6−12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — «Роскосмос».
