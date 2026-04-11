Зелёные пятна и проросшие глазки — не для кастрюли: эколог рассказал, как дачники сами себя травят картошкой

Домашняя картошка иногда оказывается не полезнее, а рискованнее магазинной, если её выращивали по принципу «сыпнул удобрений на глаз» и потом держали ползимы на свету, в тепле или рядом с сыростью. Но важная поправка: у картофеля главная бытовая опасность часто не столько нитраты, сколько гликоалкалоиды — прежде всего соланин и чаконин, которые появляются в зелёных, проросших и повреждённых клубнях.
Илья Рыбальченко.
Эколог.
По его словам, на фермерских полях выращивание картофеля обычно подчиняется строгим правилам: рассчитываются нормы удобрений, соблюдаются сроки внесения, а урожай проходит отбор и хранится в подходящих условиях. На дачных участках решения нередко принимаются иначе.
При этом эколог отметил, что картофель нельзя считать главным источником нитратов в рационе. Эти соединения представляют собой обычную форму азота, необходимую растениям для роста. Если азотных удобрений внесли слишком много или сделали это не вовремя, часть нитратов может сохраняться в клубнях, однако основной вклад в их поступление обычно дают листовые овощи и некоторые корнеплоды.
Куда более серьёзной проблемой специалист назвал гликоалкалоиды — прежде всего соланин и чаконин. Эти вещества служат для растения естественной защитой. Их содержание увеличивается, когда клубни долго лежат на свету, зеленеют, начинают прорастать или получают повреждения. Больше всего таких соединений накапливается в кожуре, возле глазков и в зелёных участках.
Попадание значительного количества этих веществ в организм может вызвать отравление. Среди возможных симптомов Рыбальченко назвал тошноту, рвоту, боли в животе и диарею, а в тяжёлых случаях — более серьёзные нарушения. По его словам, домашний картофель нередко уступает магазинному именно из-за условий хранения. В торговых сетях продукция быстрее продаётся и проходит отбраковку, тогда как на даче клубни могут долго лежать без переборки.
«Есть ещё один бытовой миф: “сварим — и всё плохое исчезнет”. Увы, с соланином этот трюк работает плохо: гликоалкалоиды довольно термостабильны, обычная варка не делает проблему волшебно нулевой. Поэтому зелёный и сильно проросший клубень — это не задача для кастрюли, а задача для мусорного ведра», — подчеркнул он.
Отдельно эколог обратил внимание на состояние почвы на старых участках. Если удобрения вносились годами без анализа, в грунте могут накапливаться избыток азота и другие нежелательные изменения. В таких случаях он советует периодически проверять почву в лаборатории.
«Начать стоит с простого правила: не путать “домашнее” с “проверенным”. Если картофель с дачи, имеет смысл смотреть не на его происхождение, а на его состояние. Всё зелёное, сильно проросшее, горьковатое, мягкое, подгнившее лучше не спасать кулинарным героизмом. Удобрения стоит вносить не по памяти соседа, а хотя бы по базовой схеме под конкретную культуру и по возможности после анализа почвы», — отметил Рыбальченко.
Кроме того, эксперт особенно подчеркнул о недопустимости распространённой страшилки о том, что магазинный продукт это химия, когда как своё — чистое. Риск, по его словам, появляется лишь там, где отсутствует дозировка, должный контроль и отбор.
