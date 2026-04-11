Юрист рассказала, можно ли при замене прав списать неоплаченные штрафы

РИА Новости: при замене водительских прав не спишут неоплаченные штрафы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Неоплаченные штрафы ГИБДД не спишут с водителя, несмотря на замену водительского удостоверения, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«Замена водительского удостоверения абсолютно не влияет на наличие или списание неоплаченных штрафов, поэтому при замене водительского удостоверения старые штрафы не списываются», — сказала юрист.

Она добавила, что привлекают к ответственности непосредственно водителя, поэтому штрафы персонифицированы и привязаны к личности водителя, его фамилии, имени и отчеству, а также дате рождения и СНИЛС, а не к конкретному удостоверению.