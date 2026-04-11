В Волгограде проходят встречи гандболисток Союзного государства

Второй день оспаривают свое профессиональное мастерство команды гандболисток из Союзного государства на героических берегах Волгограда. Накануне, сообщает БЕЛТА, женская сборная Беларуси сыграла вничью в первом товарищеском матче с командой России.
Правда, уточняет агентство, встреча на площадке волгоградской «Динамо Арены» прошла в пятницу в равной борьбе. Причем, первый тайм выиграли белоруски с минимальным перевесом — 13:12, а после перерыва хозяйки догнали соперниц — 27:27.
В субботу команды снова встретятся на спортивной площадке, анонсируют новостные порталы.
Спортивные обозреватели напоминают, что годом раньше, в сентябре, сборные России и РБ провели два поединка в белорусской столице.
В первом из них выиграли российские гандболистки — 32:29, а затем подопечные Игоря Папруги сумели взять реванш — 33:32, одержав первую в истории победу над сборной России. Кстати, до этого белоруски потерпели 18 поражений.