В Волгограде проходят встречи гандболисток Союзного государства

Второй день оспаривают свое профессиональное мастерство команды гандболисток из Союзного государства на героических берегах Волгограда. Накануне, сообщает БЕЛТА, женская сборная Беларуси сыграла вничью в первом товарищеском матче с командой России.

Правда, уточняет агентство, встреча на площадке волгоградской «Динамо Арены» прошла в пятницу в равной борьбе. Причем, первый тайм выиграли белоруски с минимальным перевесом — 13:12, а после перерыва хозяйки догнали соперниц — 27:27.

В субботу команды снова встретятся на спортивной площадке, анонсируют новостные порталы.

Спортивные обозреватели напоминают, что годом раньше, в сентябре, сборные России и РБ провели два поединка в белорусской столице.

В первом из них выиграли российские гандболистки — 32:29, а затем подопечные Игоря Папруги сумели взять реванш — 33:32, одержав первую в истории победу над сборной России. Кстати, до этого белоруски потерпели 18 поражений.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше