Супруги Марьясовы из Красноярского края отметили золотую свадьбу

В Минусинске чествовали золотых юбиляров супружеской жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске чествовали золотых юбиляров супружеской жизни. Супруги Николай Павлович и Наталья Николаевна Марьясовы вместе 50 лет. Об этом рассказали в краевом Агентстве ЗАГС. Будущие супруги вместе росли, ходили в одну школу, общались и дружили с раннего возраста.

Будучи молодыми людьми, они частенько проводили вечера в местном сельском клубе, где Николай Павлович трудился киномехаником. Праздничная атмосфера способствовала их сближению.

Свадьба пары состоялась в марте 1976 года в Петропавловском сельском Совете. Торжество длилось три дня. А после молодожены отправились в путешествие в Ленинград.

У супругов родились две дочери Татьяна и Ольга, которые подарили им внуков.

Николаю и Наталье нравится бывать на природе и на даче.

— Эта семья олицетворяет лучшие качества русского народа: любовь к семье, верность традициям, трудолюбие и уважение к близким людям. Их жизненный путь вдохновляет многих, показывая пример настоящей любви и взаимопонимания.