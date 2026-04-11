«Каждый день по пять-шесть раз меняет мнение»: журналист заподозрил у президента США болезнь

Американский журналист Джонс заявил о деменции у Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Алекс Джонс допустил, что президент США Дональд Трамп может страдать деменцией. Его словам приводит украинские СМИ.

Свое заявление журналист объяснил противоречивыми высказываниями американского лидера, который ежедневно по пять-шесть раз меняет позицию по ключевым вопросам, включая контроль над Ормузским проливом и выход США из НАТО.

«Каждый день по пять-шесть раз повторяются фразы “О, мы победили, все кончено. Нет, эта ситуация будет продолжаться вечно. Я никогда не позволю, чтобы Ормузский был у них. Да, мы сдаем пролив. Я выйду из НАТО. Мы останемся в НАТО”», — сказал Джонс.

По словам журналиста, именно так себя ведут люди, страдающие деменцией.

Ранее KP.RU писал, что Трамп пришёл в ярость из-за требования врачей Белого дома пройти углублённое медицинское обследование. В интервью журналисту Бену Террису он признался, что МРТ, сделанная в прошлом году, оказалась для него крайне мучительной, и возложил ответственность за это на своих лечащих докторов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше