Массовую гибель сайгаков зафиксировали на западе Казахстана

По информации телеканала, сейчас на месте проводят работы по сбору и утилизации туш сайгаков. От чего именно погибли животные и есть ли от них опасность — выясняют. Отобраны соответствующие пробы и направлены в ветеринарную лабораторию.
При этом специалисты считают, что гибель животных может быть естественным явлением, связанным с их ослаблением после зимней миграции. Отмечается, что подобная ситуация наблюдается ежегодно с наступлением весны. Кроме того, в отдельные годы число погибших сайгаков превышало и 5 тысяч.
В целом, по итогам прошлого года численность уральской популяции сайгаков достигла 2,3 млн голов. Также в 2025 году постановлением правительства проводились работы по регулированию численности сайгаков.
«По итогам регулирования численности сайгаков из природной среды было изъято больше 108 тыс. животных. В этом участвовали 15 мясокомбинатов и убойных цехов. Это, конечно, оказывает свое влияние. Например, если учитывать, что самка приносит по два детеныша, а около 60% из них — самки, то численность может сократиться примерно втрое», — рассказал заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Кайрат Кадешев.