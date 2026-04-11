Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Завалили задачами»: как не сорвать сложный разговор с руководством

Разговор с руководителем на любую сложную тему часто переходит в деструктивную плоскость с обвинениями и жалобами. В итоге страдают все: сотрудника не услышали, начальник не доволен.

Источник: РБК

Требования к современным лидерам со стороны сотрудников довольно высокие. Многие считают, что идеальный босс — чуткий, вдохновляющий, человечный, мотивирующий и понимающий.

Требования к качествам лидера предъявляют не только подчиненные, но и его руководство, а также рынок и актуальная профессиональная среда. В итоге портрет современного руководителя часто получается противоречивым, а идеального руководителя вовсе нет и не может быть.

«Лидерство — это клиническая смесь менеджмента и психопатологии» — процитировала высказывание психоаналитика Манфреда Кетс де Вриса Наталья Лебедева, профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы МИРБИС. 9 апреля она провела событие «Стать партнером для босса: секреты коммуникации для лидеров» в Школе управления РБК.

Ситуацию усложняет тот факт, что современный управленец — это очень уставший человек, заваленный проблемами. Исследования 2025 года говорят, что больше 60% руководителей выгорели от работы.

Однако даже в этих условиях конструктивный диалог с руководством выстраивать можно. Наталья Лебедева дала несколько советов.

Как стресс мешает нам говорить.

Человек не проживает стресс сознательно и рационально. Виной всему работа таламуса. Он направляет сигнал в миндалевидное тело (амигдала), которое отвечает за формирование эмоций, в том числе таких сильных, как страх, и придает эмоциональную окраску входящей информации. Активировать миндалевидное тело может быстрый враждебный взгляд и даже небольшая критика.

Амигдала, пояснила Наталья Лебедева, выступает как своеобразная тревожная кнопка, в этом числе в рабочих коммуникациях. За долю секунды миндалевидное тело оценивает ситуацию как потенциально опасную и запускает стрессовую реакцию через гипоталамус и симпатическую нервную систему. В ответ надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин, и организм переходит в режим «бей, беги или замри».

Этот происходит моментально, раньше чем человек сознательно что-то отметит. Поэтому он может ощутить опасность еще до того, как подумает о том, что конкретно вызывает у него чувство тревоги. Активизация системы тревоги происходит мгновенно: человек даже не успевает осознать происходящее, а он уже на взводе.

Поэтому так важно с самого начала не направить коммуникацию по пути стрессовой, чтобы ни у одного из участников не возникли реакции из серии «бей, беги, замри».

Что нельзя говорить начальнику.

Чтобы любой разговор с начальником, даже на сложную тему, прошел удачно, важно сразу же очертить подходы, которые стоит поставить на стоп.

Разберем на примере: отдел находится в непростой ситуации — пришли дополнительные задачи, а сроки сжатые. Это большой стресс для команды и веская причина обсудить принятое руководством решение.

Как это сделать экологично и аккуратно? Сначала разберем, что делать категорически не стоит (но скорее всего, захочется в первую очередь):

Катастрофизировать («все пропало, мы не успеем»).

Уходить в отрицание («нет, это невозможно»).

Перекладывать ответственность на руководителя.

Перекладывать ответственность на команду («они не успеют и уверены в этом»).

Критиковать любые предыдущие действия («мы уже пробовали так, не получилось»).

Агрессивно себя вести.

Шантажировать.

Открыто обвинять или намекать на некомпетентное управление.

Жаловаться.

На любой из этих вариантов в стрессовой ситуации руководитель отреагирует как на угрозу, а одна неудачная коммуникация влечет за собой и другие.

Начальник может даже не отдавать себе отчета в том, что вызвало у него чувство беспокойства и раздражения, но миндалевидное тело запомнит все очень хорошо и в следующем разговоре предупредит о возможной опасности. В результате, когда сотрудник даже в спокойном состоянии зайдет к руководству обсудить сжатые сроки для выполнения новых задач, не исключено, что договориться не получится, потому что останется осадок от прошлой провальной встречи.

Три шага в стрессовой коммуникации.

Перед сложным разговором очень важно привести эмоции в порядок.

Первый шаг: уменьшить интенсивность эмоций. Для этой цели отлично сработает самонаблюдение: оцените свое эмоциональное состояние по шкале от 1 до 10. Это простое действие вернет вас к рациональности и поможет снизить интенсивность чувств.

Второй шаг: перепрограммировать стрессовые эмоции в последовательность. Снизить интенсивность эмоций время тяжелого разговора можно очень простым способом — задать вопрос. А затем что-то уточнить. Например: почему было принято решение перенести сроки? Разговор должен строиться по схеме: «пауза — вопрос к оппоненту — ответ — уточнение». Спокойная беседа даст возможность держать фокус на содержании ответов. Важная задача — услышать ответ на вопрос. Это сместит ваш фокус с эмоций на содержание. Для обретения спокойствия достаточно две минуты такого вдумчивого слушания.

Третий шаг: почувствовать, как включается рациональность. Почувствовали, что эмоции почти под контролем? ﻿﻿﻿Похвалите себя за это. ﻿﻿﻿Запомните как вам это удалось, чтобы повторить эту стратегию поведения снова.

Что можно говорить начальнику.

Есть эффективное упражнение, которое поможет построить конструктивный диалог с начальством на триггерную тему. Вы должны буквально представить себя на месте управленцем и попробовать понять, что бы вы хотели бы услышать в кризисной коммуникации от подчиненных.

Нулевой, очень важный пункт: заранее договориться о времени встречи, целях встречи, ее продолжительности. Дальше стоит действовать по такому плану:

Установить контакт — искренний комплимент или позитивная информация о результатах работы. Это важно сделать даже если коммуникация идет в письме.

Четко и позитивно сформулировать цель встречи/коммуникации («я пришел с посоветоваться, обсудить вопрос/риски и предложить варианты решения»).

Подчеркнуть значимость цели встречи с точки зрения эффективности работы, процессов: обоснованность графиками, цифрами и т.п.

Привлечь внимание руководителя вопросами, получить необходимую информацию, по возможности — заинтересовать.

Высказать обоснованные предложения. Рассмотреть варианты действий и решений, проанализировать их плюсы и минусы, риски и наличие ресурсов. По возможности вовлечь руководителя в поиск решения.

Согласовать план действий (свои задачи сейчас) и сроки следующей коммуникации с руководителем. Быть готовым основной объем работы взять на себя.

Взять тайм-аут — помнить о том, что руководству нужно подумать.

В стрессовой коммуникации задача минимум: оставить себе возможность спокойно вернуться к разговору, если не получится договориться обо всем за один раз.

