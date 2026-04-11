«Завалили задачами»: как не сорвать сложный разговор с руководством

Требования к современным лидерам со стороны сотрудников довольно высокие. Многие считают, что идеальный босс — чуткий, вдохновляющий, человечный, мотивирующий и понимающий.
Требования к качествам лидера предъявляют не только подчиненные, но и его руководство, а также рынок и актуальная профессиональная среда. В итоге портрет современного руководителя часто получается противоречивым, а идеального руководителя вовсе нет и не может быть.
«Лидерство — это клиническая смесь менеджмента и психопатологии» — процитировала высказывание психоаналитика Манфреда Кетс де Вриса Наталья Лебедева, профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы МИРБИС. 9 апреля она провела событие «Стать партнером для босса: секреты коммуникации для лидеров» в Школе управления РБК.
Ситуацию усложняет тот факт, что современный управленец — это очень уставший человек, заваленный проблемами. Исследования 2025 года говорят, что больше 60% руководителей выгорели от работы.
Однако даже в этих условиях конструктивный диалог с руководством выстраивать можно. Наталья Лебедева дала несколько советов.
Как стресс мешает нам говорить.
Человек не проживает стресс сознательно и рационально. Виной всему работа таламуса. Он направляет сигнал в миндалевидное тело (амигдала), которое отвечает за формирование эмоций, в том числе таких сильных, как страх, и придает эмоциональную окраску входящей информации. Активировать миндалевидное тело может быстрый враждебный взгляд и даже небольшая критика.
Амигдала, пояснила Наталья Лебедева, выступает как своеобразная тревожная кнопка, в этом числе в рабочих коммуникациях. За долю секунды миндалевидное тело оценивает ситуацию как потенциально опасную и запускает стрессовую реакцию через гипоталамус и симпатическую нервную систему. В ответ надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин, и организм переходит в режим «бей, беги или замри».
Этот происходит моментально, раньше чем человек сознательно что-то отметит. Поэтому он может ощутить опасность еще до того, как подумает о том, что конкретно вызывает у него чувство тревоги. Активизация системы тревоги происходит мгновенно: человек даже не успевает осознать происходящее, а он уже на взводе.
Поэтому так важно с самого начала не направить коммуникацию по пути стрессовой, чтобы ни у одного из участников не возникли реакции из серии «бей, беги, замри».
Что нельзя говорить начальнику.
Чтобы любой разговор с начальником, даже на сложную тему, прошел удачно, важно сразу же очертить подходы, которые стоит поставить на стоп.
Разберем на примере: отдел находится в непростой ситуации — пришли дополнительные задачи, а сроки сжатые. Это большой стресс для команды и веская причина обсудить принятое руководством решение.
Как это сделать экологично и аккуратно? Сначала разберем, что делать категорически не стоит (но скорее всего, захочется в первую очередь):
Катастрофизировать («все пропало, мы не успеем»).
Уходить в отрицание («нет, это невозможно»).
Перекладывать ответственность на руководителя.
Перекладывать ответственность на команду («они не успеют и уверены в этом»).
Критиковать любые предыдущие действия («мы уже пробовали так, не получилось»).
Агрессивно себя вести.
Шантажировать.
Открыто обвинять или намекать на некомпетентное управление.
Жаловаться.
На любой из этих вариантов в стрессовой ситуации руководитель отреагирует как на угрозу, а одна неудачная коммуникация влечет за собой и другие.
Начальник может даже не отдавать себе отчета в том, что вызвало у него чувство беспокойства и раздражения, но миндалевидное тело запомнит все очень хорошо и в следующем разговоре предупредит о возможной опасности. В результате, когда сотрудник даже в спокойном состоянии зайдет к руководству обсудить сжатые сроки для выполнения новых задач, не исключено, что договориться не получится, потому что останется осадок от прошлой провальной встречи.
Три шага в стрессовой коммуникации.
Перед сложным разговором очень важно привести эмоции в порядок.
Первый шаг: уменьшить интенсивность эмоций. Для этой цели отлично сработает самонаблюдение: оцените свое эмоциональное состояние по шкале от 1 до 10. Это простое действие вернет вас к рациональности и поможет снизить интенсивность чувств.
Второй шаг: перепрограммировать стрессовые эмоции в последовательность. Снизить интенсивность эмоций время тяжелого разговора можно очень простым способом — задать вопрос. А затем что-то уточнить. Например: почему было принято решение перенести сроки? Разговор должен строиться по схеме: «пауза — вопрос к оппоненту — ответ — уточнение». Спокойная беседа даст возможность держать фокус на содержании ответов. Важная задача — услышать ответ на вопрос. Это сместит ваш фокус с эмоций на содержание. Для обретения спокойствия достаточно две минуты такого вдумчивого слушания.
Третий шаг: почувствовать, как включается рациональность. Почувствовали, что эмоции почти под контролем? Похвалите себя за это. Запомните как вам это удалось, чтобы повторить эту стратегию поведения снова.
Что можно говорить начальнику.
Есть эффективное упражнение, которое поможет построить конструктивный диалог с начальством на триггерную тему. Вы должны буквально представить себя на месте управленцем и попробовать понять, что бы вы хотели бы услышать в кризисной коммуникации от подчиненных.
Нулевой, очень важный пункт: заранее договориться о времени встречи, целях встречи, ее продолжительности. Дальше стоит действовать по такому плану:
Установить контакт — искренний комплимент или позитивная информация о результатах работы. Это важно сделать даже если коммуникация идет в письме.
Четко и позитивно сформулировать цель встречи/коммуникации («я пришел с посоветоваться, обсудить вопрос/риски и предложить варианты решения»).
Подчеркнуть значимость цели встречи с точки зрения эффективности работы, процессов: обоснованность графиками, цифрами и т.п.
Привлечь внимание руководителя вопросами, получить необходимую информацию, по возможности — заинтересовать.
Высказать обоснованные предложения. Рассмотреть варианты действий и решений, проанализировать их плюсы и минусы, риски и наличие ресурсов. По возможности вовлечь руководителя в поиск решения.
Согласовать план действий (свои задачи сейчас) и сроки следующей коммуникации с руководителем. Быть готовым основной объем работы взять на себя.
Взять тайм-аут — помнить о том, что руководству нужно подумать.
В стрессовой коммуникации задача минимум: оставить себе возможность спокойно вернуться к разговору, если не получится договориться обо всем за один раз.
На занятии в Школе управления РБК слушатели вместе с Натальей Лебедевой подробно разобрали эти и многие другие секреты сложной коммуникации, а также правила стресс-менеджмента и психологию руководителей.
