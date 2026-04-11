Районный парк благоустроят вокруг Сапёрного редута № 4 во Владивостоке

Если контракт расторгуют с первой попытки, подрядчик приступит к работам в мае. У исполнителя контракта должна быть лицензия на работу с объектами культурного наследия. В рамках работ предстоит зачистить все бетонные сооружения (казармы, пороховой погреб, убежище пушек), обработать их специальным раствором против граффити и наклеек, а в проёмах установить металлические ставни и двери. Каменную кладку и фундамент тоже зачистят, обеспечат гидроизоляцией и при необходимости отремонтируют.
Благоустроят прилегающую территорию, сделав её комфортной для пешеходов. По проекту тут появятся гравийные дорожки, мост через ров, металлическую лестницу для подъёма на укрепления, чтобы лучше было видно окрестности. В орудийных двориках установят макеты пушек. Небольшая парковка тоже предусмотрена.
Территорию сапёрного редута № 4 хотят превратить в небольшой парк для ближайших микрорайонов, поэтому территорию и электрифицируют, чтобы провести систему уличного освещения.
Все работы должны быть завершены до 4 декабря (при условии заключения контракта с первой попытки). В 2027 году благоустройство продолжат, приступив к дополнительному озеленению.
На благоустройство редута выделялся краевой грант, и работы планировалось начать ещё в 2025 году. Но грантовые миллионы Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. Арсеньева вернул в бюджет. Как писало издание «Новости vl.ru», грант вернули «в связи с выявленными нарушениями выполнения работ», хотя в реестре Госэкспертиз было указано, что документация получила положительное заключение. Кроме того, в реставрацию планировал вложиться спонсор — группа компаний экс-мэра Игоря Пушкарёва «Востокцемент», но бизнес-империю чиновника конфисковали, так что музей лишился спонсора. Начальная цена контракта сейчас — более 59 миллионов рублей.
Сейчас внимание прокуратуры привлечено к другому объекту Владивостокской крепости — батарее «Соболь» на Патрокле. Подрядчики застройщика, который возводит на соседнем участке жилой комплекс, вывозят на территорию батареи грунт и остатки бетона. После резонанса в СМИ и социальных сетях прокуратура обещала разобраться и с подрядчиками, загадившими культурное наследие, и с застройщиком, который должен был контролировать подрядчиков, и профильные подразделения городской администрации, которые должны были контролировать застройщика.