Районный парк благоустроят вокруг Сапёрного редута № 4 во Владивостоке

На благоустройство редута выделялся краевой грант, и работы планировалось начать ещё в 2025 году. Но грантовые миллионы Музей-заповедник истории Дальнего Востока им. Арсеньева вернул в бюджет. Как писало издание «Новости vl.ru», грант вернули «в связи с выявленными нарушениями выполнения работ», хотя в реестре Госэкспертиз было указано, что документация получила положительное заключение. Кроме того, в реставрацию планировал вложиться спонсор — группа компаний экс-мэра Игоря Пушкарёва «Востокцемент», но бизнес-империю чиновника конфисковали, так что музей лишился спонсора. Начальная цена контракта сейчас — более 59 миллионов рублей.