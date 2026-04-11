«Лучше бы была попрошайкой»: Лолита рассказала о переезде дочери Евы

Недавно дочь певицы Лолиты Милявской Ева решила начать самостоятельную жизнь вдали от своей семьи. Артистка рассказала о том, как смогла пережить этот период.
— Я чуть не поседела, потому что мой ребенок сказал: «Мамочка, я ухожу от бабули и буду жить одна». Я подумала, что мне нужны срочно таблетки, пошла к психиатру, — поделилась исполнительница.
Несмотря на это, Милявская смогла принять неожиданное решение своей дочери и теперь рассказывает о ее жизни со спокойствием и улыбкой.
— Она чувствует себя прекрасно. Делится тем, что считает нужным. За помощью не обращается. Говорит: «Мам, я же не попрошайка». Я ей отвечаю: «Лучше бы ты была попрошайкой», — уточнила певица.
Артистка добавила, что хочет для Евы самого лучшего, «чтобы она жила свою жизнь в кайф». Кроме того, ей совершенно «не важно, будет она работать или нет», передает KP.ru.
До этого Лолита, являясь двоюродной тетей умершего блогера Антона Штейна, прокомментировала его смерть. Она утверждает, что мужчина не пил, и ее удивило, что у него якобы нашли цирроз печени.