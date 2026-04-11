В Перми могут ввести постоплату проезда в транспорте

Такое предложение выдвинул глава Перми Эдуард Соснин.

Источник: Комсомольская правда

В Перми обсуждается возможность введения постоплаты проезда в общественном транспорте. С такой инициативой выступил мэр города Эдуард Соснин на заседании координационного совета союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам главы города, вопрос сейчас прорабатывается. Нововведение должно помочь тем пассажирам, которые по какой-либо причине не смогли оплатить проезд сразу.

Напомним, с сентября 2023 года в Перми отменили услуги кондукторов в транспорте, после чего доля безбилетных пассажиров выросла. Власти ежегодно ищут новые способы борьбы с безбилетниками. По итогам 2025 года расчётная доля таких пассажиров составила 19,1%.