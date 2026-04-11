Жительница Хабаровского края отсудила 5 000 ₽ за клевету в соцсети.

В Комсомольске на Амуре суд рассмотрел иск о защите чести и достоинства, поданный гражданкой П. против гражданки К. Истица просила взыскать компенсацию морального вреда, обязать удалить из соцсети «Одноклассники» её фотографию с оскорбительным текстом и разместить извинения, сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как следует из материалов дела, ответчица без согласия истицы опубликовала её фото, сопроводив снимок ложными утверждениями. В тексте поста содержались обвинения в нарушении права на частную жизнь чужого ребёнка — по мнению П., это нанесло ущерб её репутации.
Гражданка К. отрицала обоснованность иска, но признала, что размещала спорную публикацию, и сообщила, что уже удалила её. Суд, проверив страницу в соцсети, подтвердил факт удаления. При изучении содержания поста установлено, что изложенные в нём сведения не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство истицы, а ответчица перед публикацией не проверяла их достоверность.
Суд удовлетворил часть требований: с гражданки К. взыскано 5 000 рублей компенсации морального вреда и возмещены судебные расходы. Отказать в требовании разместить извинения суд решил на основании того, что такой способ защиты прав не предусмотрен действующим законодательством.
Решение пока не вступило в законную силу.
