Жительница Хабаровского края отсудила 5 000 ₽ за клевету в соцсети.

Гражданка К. отрицала обоснованность иска, но признала, что размещала спорную публикацию, и сообщила, что уже удалила её. Суд, проверив страницу в соцсети, подтвердил факт удаления. При изучении содержания поста установлено, что изложенные в нём сведения не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство истицы, а ответчица перед публикацией не проверяла их достоверность.