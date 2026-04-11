В Перми зафиксировали самый холодный день апреля за три года

Среднесуточная темепература воздуха в городе составила −3,9°С.

Доктор географических наук Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» сообщил, что 10 апреля в Перми стало самым холодным днём этого месяца за три года.

«Максимальная температура воздуха днём в Перми составила −2,7°С, а среднесуточная −3,9°С. Это заметно ниже прогнозов. Отклонение от нормы, таким образом, составило более 6 . По среднесуточной температуре это вообще самый холодный апрельский день с 2023 года, когда 14 апреля было в среднем за сутки −4,1°С», — поделился учёный.

Он добавил, что на востоке региона, в Бисере, установилась полноценная зима — здесь температура воздуха за сутки опустилась до −6,2°С, а высота сугробов достигла 15 см.

А на севере Прикамья, по словам эксперта, в это время господствовал антициклон: было солнечно, а воздух прогрелся до +3°С.

«На юге и на западе под влиянием каспийского циклона выпали значительные осадки (в Верещагино — 8 мм, в Чернушке — 7 мм, в Оханске и Чайковском — по 6 мм. В Перми же выпало всего 2 мм. В основном это был снег, на крайнем юге — дождь», — пояснил учёный.

В целом, по словам Андрея Шихова, за первую декаду апреля в Перми выпало 34 мм осадков. Это 91% от месячной нормы. Поэтому сухим этот апрель в Перми, как уточняет эксперт, считать уже нельзя. В Бисере выпало 36 мм осадков (68% от месячной нормы), а в Чердыни — 32 мм (65% от нормы).

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в пасхальные выходные, 11 и 12 апреля, в Пермском крае ожидается постепенное потепление. В воскресенье на большей части региона установится ясная погода. Выпавший в Перми снег должен полностью растаять.