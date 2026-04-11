Куда поехать отдыхать на майские в 2026 году: советы и направления

В 2026 году производственный календарь не порадует нас длинными выходными. Майские праздники делит полноценная рабочая неделя, из-за чего недели отдыха не предвидится. Праздник Весны и Труда 1 мая выпадает на пятницу, поэтому выходные продлятся всего три дня — с 1 по 3 мая. Следующая рабочая неделя завершится в пятницу, 8 мая, которая станет сокращённым на один час рабочим днём. День Победы 9 мая приходится на субботу, и, по правилам, выходной переносится на понедельник, 11 мая. Таким образом, нас ждут два коротких «мини-отпуска» по три дня.