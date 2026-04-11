Приземление корабля лунной миссии Artemis II в Тихом океане. Видео

Космический корабль Orion миссии Artemis II успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего, сообщает пресс-служба NASA.
Капсула с экипажем из четырех астронавтов была спущена на воду с помощью парашютов, после чего участников миссии доставили на борт спасательного судна ВМС США для медицинского осмотра.
В NASA отметили профессионализм экипажа, а президент США Дональд Трамп поздравил астронавтов и анонсировал встречу с ними в Белом доме.
Миссия Artemis II стартовала 1 апреля: экипаж совершил облет Луны и вернулся на Землю спустя 10 дней. Полет стал первым выходом людей за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года.
