Приземление корабля лунной миссии Artemis II в Тихом океане. Видео

Космический корабль Orion миссии Artemis II успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего, сообщает пресс-служба NASA.

Космический корабль Orion миссии Artemis II успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего, сообщает пресс-служба NASA.

Капсула с экипажем из четырех астронавтов была спущена на воду с помощью парашютов, после чего участников миссии доставили на борт спасательного судна ВМС США для медицинского осмотра.

В NASA отметили профессионализм экипажа, а президент США Дональд Трамп поздравил астронавтов и анонсировал встречу с ними в Белом доме.

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля: экипаж совершил облет Луны и вернулся на Землю спустя 10 дней. Полет стал первым выходом людей за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года.

