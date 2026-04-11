На красноярском Татышеве залатали ямы

В Красноярске на острове Татышеве выполнили ремонт наиболее проблемных участков дорожного покрытия.
Ямы на проездах заделали специалисты «САТП» с использованием смеси литого асфальта. Эта технология позволяет оперативно восстановить покрытие, не дожидаясь установления устойчивых положительных температур.
«Подобные меры помогают поддерживать инфраструктуру острова в хорошем состоянии и обеспечивать комфорт и безопасность передвижения для всех посетителей», — рассказали в дирекции Татышев‑парка.
