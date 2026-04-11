Библиотеки Алматы объединили в одном мобильном приложении

В мегаполисе создали мобильное приложение библиотек Алматы — современный цифровой сервис, открывающий читателям новые возможности доступа к знаниям.
«Новое приложение открывает пользователям удобный доступ к библиотечным услугам в цифровом формате. Теперь читатели могут оформить читательский билет онлайн и удаленно ознакомиться с книжным фондом. Также зарегистрированные пользователи будут получать актуальную информацию о проводимых мероприятиях и новинках литературы, а также с помощью функции геолокации легко могут определить ближайшие к ним библиотеки», — сообщил акимат.
Электронный читательский билет, оформленный через приложение, действует во всех филиалах и доступен для использования в аппаратах самообслуживания, отметили инициаторы проекта.
«Кроме того, услуга доставки книг на дом теперь доступна через мобильное приложение. Данная услуга предоставляется бесплатно для граждан с ограниченной мобильностью, что гарантирует равный доступ к информации независимо от физических возможностей», — отметили власти города.
И если на первом этапе приложение было доступно только для пользователей Android, то с 6 апреля оно стало доступно и для владельцев устройств на базе iOS.