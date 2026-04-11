Библиотеки Алматы объединили в одном мобильном приложении

«Новое приложение открывает пользователям удобный доступ к библиотечным услугам в цифровом формате. Теперь читатели могут оформить читательский билет онлайн и удаленно ознакомиться с книжным фондом. Также зарегистрированные пользователи будут получать актуальную информацию о проводимых мероприятиях и новинках литературы, а также с помощью функции геолокации легко могут определить ближайшие к ним библиотеки», — сообщил акимат.