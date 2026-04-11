Водителей лишают прав по состоянию здоровья в Карагандинской области

Караганда. 11 апреля. КазТАГ — В Карагандинской области водителей лишают права управления транспортом по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Gov.kz

«По исковым заявлениям прокуроров восемь водителей уже лишены права управления транспортными средствами. На рассмотрении судов находятся еще 36 исков», — говорится в сообщении в субботу.

По данным надзорного органа, проверка касалась соблюдения законодательства при прекращении права управления транспортными средствами у лиц, состояние здоровья которых препятствует безопасному участию в дорожном движении.

Также сообщается, что внесено 11 представлений в адрес органов полиции, начата исковая работа в отношении 350 водителей.

Отмечается, что меры направлены на повышение безопасности дорожного движения.