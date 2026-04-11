8 открыток к праздникам 11 апреля

11 апреля — день, когда в календаре встретились скорбь и тишина перед Пасхой, улыбка над собственной неуклюжестью и стремление к справедливому обществу. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить верующих с Великой субботой, улыбнуться вместе с теми, кто не дружит с молотком, и поддержать идеи равенства для всех.
Великая суббота.
11 апреля 2026 года православные христиане отмечают Великую субботу — последний день перед Светлым Христовым Воскресением. Это время тишины и скорби, когда церковь вспоминает о погребении Иисуса Христа и Его сошествии во ад. Богослужения в этот день сочетают в себе траурные и предпраздничные черты, а в храмах освящают куличи, пасхи и яйца.
По народной традиции, именно в субботу хозяйки заканчивали подготовку пасхального стола и красили яйца в красный цвет.
Праздник неумелых рук.
11 апреля во всём мире с улыбкой отмечают Праздник неумелых рук, посвящённый всем, кто испытывает трудности с ручными работами. Он призван успокоить тех, кто не может забить гвоздь, повесить картину или поладить с рукоделием. Главная идея — перестать стесняться своей неуклюжести и просто наслаждаться творчеством, не оглядываясь на критику.
Он призван успокоить тех, кто не может забить гвоздь, повесить картину или поладить с рукоделием. Главная идея — перестать стесняться своей неуклюжести и просто наслаждаться творчеством, не оглядываясь на критику.
День социального равенства.
11 апреля в России отмечается День социального равенства — праздник, учреждённый в поддержку равных прав и возможностей для всех граждан, независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, инвалидности или других особенностей. Он призван привлечь внимание к проблемам дискриминации и напомнить, что каждый человек заслуживает уважения и справедливого отношения.
В этот день по всему миру проводятся просветительские акции и флешмобы в поддержку многообразия.