Суд над логистом Холокоста Адольфом Эйхманом начался 65 лет назад

Позиция Эйхмана легла в основу знаменитой книги «Банальность зла» философа морали Ханны Арендт, бывшей на суде в качестве корреспондента журнала The New Yorker. По ее мнению, Эйхман вовсе не был кровожадным чудовищем. Его грехом была неспособность к самостоятельному мышлению, слепая преданность режиму и готовность выполнить любой приказ. Особенно ее поразила цитата Эйхмана, описывающего свои чувства после падения рейха, будто он был псом, потерявшим хозяина: «Я чувствовал, что мне предстоит трудная жизнь, жизнь индивидуума, у которого нет вождя, мне больше не от кого будет получать указания, больше мне не будут отдаваться приказы и команды, и больше не будет четких предписаний, с которыми я мог бы сверяться, — короче, передо мной лежала совершенно неизвестная и непонятная мне жизнь».