«Дополнительная нагрузка»: Хабенский признался, что разрывается между должностями

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и и. о. ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский рассказал, что разрывается между должностями.
На пресс-конференции в Санкт-Петербурге актер признался, что работы в его жизни заметно прибавилось, а фокус внимания все больше смещается в новую зону ответственности.
— У меня сейчас, честно говоря, не совсем есть на это силы и время, потому что появилась дополнительная нагрузка в виде Школы-студии МХАТ. Я больше времени теперь уделяю ей, — цитирует его «КП-Петербург».
До этого Хабенский на торжественной церемонии вручения «Премии Художественного театра» посвятил трогательную речь памяти Игоря Золотовицкого, покойного ректора Школы-студии МХАТ.
Режиссер, заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов, в свою очередь, раскритиковал нынешнее поколение студентов и выпускников Школы-студии МХАТ.
Сам Богомолов ранее попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал будущему руководству учреждения удачи и терпения.