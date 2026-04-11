«Дополнительная нагрузка»: Хабенский признался, что разрывается между должностями

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и и. о. ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский рассказал, что разрывается между должностями.

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге актер признался, что работы в его жизни заметно прибавилось, а фокус внимания все больше смещается в новую зону ответственности.

— У меня сейчас, честно говоря, не совсем есть на это силы и время, потому что появилась дополнительная нагрузка в виде Школы-студии МХАТ. Я больше времени теперь уделяю ей, — цитирует его «КП-Петербург».

До этого Хабенский на торжественной церемонии вручения «Премии Художественного театра» посвятил трогательную речь памяти Игоря Золотовицкого, покойного ректора Школы-студии МХАТ.

Режиссер, заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов, в свою очередь, раскритиковал нынешнее поколение студентов и выпускников Школы-студии МХАТ.

Сам Богомолов ранее попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал будущему руководству учреждения удачи и терпения.

Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше