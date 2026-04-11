Стала известна личность горняка, погибшего при взрыве в донской шахте

Стала известна личность горняка, погибшего при взрыве в шахте. По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в Красносулинском районе. В результате ЧП погиб 44-летний житель города Шахты Андрей Зеленков. Ещё три человека получили травмы.
По данным близких погибшего, Андрей Зеленков был известен в профессиональных кругах как опытный специалист. У него осталась большая семья. Мужчина вёл активный образ жизни, любил охоту, ходил за грибами, слыл душой компании.