Стала известна личность горняка, погибшего при взрыве в донской шахте

По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело.

Стала известна личность горняка, погибшего при взрыве в шахте. По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в Красносулинском районе. В результате ЧП погиб 44-летний житель города Шахты Андрей Зеленков. Ещё три человека получили травмы.

По данным близких погибшего, Андрей Зеленков был известен в профессиональных кругах как опытный специалист. У него осталась большая семья. Мужчина вёл активный образ жизни, любил охоту, ходил за грибами, слыл душой компании.