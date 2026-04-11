Актриса Мария Кожевникова назвала материнство своим главным предназначением

— Удалось реализовать многое, но есть и то, что не получилось. Очень многим людям я успела помочь и продолжаю это делать. Но, конечно, с инструментами, которые даны депутату Государственной Думы, это было гораздо проще. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то продолжил мою работу в области пищевой безопасности, в частности, по пальмовому маслу. Я внесла законопроект по пальмовому маслу, но, к сожалению, он не был принят. Хотя это крайне важно. Когда отменили ГОСТы, в пищевой промышленности еда стала превращаться в химсырье. А мы за свои же деньги покупаем продукты и потихоньку себя травим. И самое главное — страдают наши дети. Посмотрите, сколько сейчас детей с аллергией! Если сейчас не заняться этим вопросом, последствия будут очень серьезными. Я горжусь тем, что нам удалось отстоять УОМЗ им Н. В. Верещагина, история и технологии которого насчитывают более ста лет, и молочную академию при нем. Атаки были практически каждый день, и ~мы потратили очень много времени и сил на защиту завода и людей~, которые там работают. Не буду раскрывать всех деталей, но это была серьезная борьба с высокими чиновниками, которые хотели продать завод американцам… На самом деле, я могу долго перечислять, что было сделано за пять лет. Было непросто.