Генетик Сивакова: генная терапия может помочь в лечении болезни Паркинсона

«Для этого синдрома характерны монотонная тихая речь и малая двигательная активность больного. Лицо гипомимично, взгляд неподвижен, как будто устремлен в одну точку. Мигание редкое, иногда оно отсутствует в течение нескольких минут. Жестикуляция бедная. Туловище несколько наклонено вперед — это так называемая поза просителя. Верхние конечности согнуты в локтевых суставах, прижаты к туловищу. Отмечается наклонность к застыванию в какой-либо — даже неудобной — позе. Больной может лежать в постели с приподнятой над подушкой головой — так называемый симптом воздушной подушки. Активные движения совершаются очень медленно. Затруднено начало двигательного акта, отмечается паркинсоническое топтание на месте. Ходит больной мелкими шажками, при ходьбе отсутствует содружественное движение верхних конечностей: при ходьбе у данных пациентов они неподвижны. Еще существует один своеобразный симптом — пропульсия, то есть больной на ходу начинает двигаться все быстрее и быстрее и не может даже остановиться, в ряде случаев падает», — объяснила Филатова.