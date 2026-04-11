Life.ru: 8% россиян не помнят, кто такой Юрий Гагарин

По данным опроса, 92% россиян правильно назвали Гагарина первым космонавтом. Ещё 4% вспомнили его в контексте СССР, но без точной формулировки. 1% знает имя, но не может объяснить, кто это, а 3% не слышали о нём вовсе. В сумме около 8% не дали корректный ответ. При этом среди молодёжи 18−24 лет показатель ниже — 89%, тогда как у людей старше 60 лет он достигает 99%.