Новую дорогу к Солнечному в Красноярске строят с опережением графика

Новая дорога пройдёт от улицы Гриболевской по улицам Соколовской и Афанасия Тавакова в Солонцах-2, соединив микрорайон с развязкой на Северном шоссе у Авиаторов. Общая протяжённость — более четырёх километров. Количество полос — четыре, на отдельных участках — шесть. Согласно проекту, дорогу должны построить до конца 2027 года.