Новую дорогу к Солнечному в Красноярске строят с опережением графика

Губернатор Красноярского края посетил площадку, где возводят дублёр Енисейского тракта и улицу 9 Мая. Новая магистраль должна улучшить транспортную доступность густонаселённого микрорайона Солнечный, разгрузить существующие дороги и обеспечить комфортный проезд для тысяч жителей.
За год на объекте выполнили археологические изыскания, определили трассировку, сейчас идут земляные работы. Проектом предусмотрены остановки общественного транспорта и освещение. Работы ведутся в две смены — с опережением графика.
«Не снижайте темп. Если есть возможность сдать объект раньше — надо это сделать», — поставил задачу подрядчику Михаил Котюков.
Новая дорога пройдёт от улицы Гриболевской по улицам Соколовской и Афанасия Тавакова в Солонцах-2, соединив микрорайон с развязкой на Северном шоссе у Авиаторов. Общая протяжённость — более четырёх километров. Количество полос — четыре, на отдельных участках — шесть. Согласно проекту, дорогу должны построить до конца 2027 года.
На реализацию выделено около 2 миллиардов рублей в рамках инфраструктурного кредита. Объект включён в план подготовки Красноярска к 400-летию.
