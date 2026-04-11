Омичи попросили поднять до 50 рублей стоимость проезда в общественном транспорте

Необычный спор разгорелся в соцсетях. Один из местных жителей опубликовал не жалобу на дороговизну, а предложение поднять стоимость проезда в общественном транспорте на три рубля. Пост появился в сообществе «Аварийный Омск».
«Департамент транспорта. Прошу вас. Сделайте, пожалуйста, билет в автобусах, троллейбусах и трамваях 50 рублей вместо 47 рублей за наличный расчет. Во-первых, будет меньше проблем кондукторам и водителям. Во-вторых, люди из-за трех рублей разницы не обеднеют. Прошу вас, услышьте мою просьбу», — написал анонимный автор.
Реакция горожан последовала разная. Одни предложили «округлять» сразу до ста рублей, другие заявили, что цену пора снижать до 45 рублей. Некоторые заподозрили в авторе идеи уставшего от сдачи водителя или кондуктора. Часть комментаторов поддержали предложенное, но подчеркнули, что никто не мешает платить 50 рублей уже сейчас и не брать сдачу.
Напомним, с 1 января 2026 года цена проезда в омском муниципальном транспорте за наличные выросла до 47 рублей. При безналичном расчете за билет отдают 40 рублей. В ближайшие несколько лет тариф собираются повышать ежегодно на 2 рубля.