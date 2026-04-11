Последние семь жителей Курской области, которых Украина удерживала в качестве заложников, вернутся в на родину 11 апреля. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
— У нас есть информация, что они выехали из пункта временного размещения и движутся в сторону украинско-белорусской границы, — цитирует ее ТАСС.
Недавно омбудсмен также рассказала, что представители Москвы и Киева договорились о воссоединении 10 разлученных из-за военного конфликта семей.
Кроме того, незадолго до этого Москалькова выразила желание поставить Украину в известность о том, как в плену обращались с ни в чем не повинными мирными российскими гражданами.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конфликт на Украине может закончиться уже сегодня, если глава киевского режима Владимир Зеленский примет решение.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются.