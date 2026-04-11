Москалькова: Последние курские заложники вернутся в Россию 11 апреля

Последние семь жителей Курской области, которых Украина удерживала в качестве заложников, вернутся в на родину 11 апреля. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— У нас есть информация, что они выехали из пункта временного размещения и движутся в сторону украинско-белорусской границы, — цитирует ее ТАСС.

Недавно омбудсмен также рассказала, что представители Москвы и Киева договорились о воссоединении 10 разлученных из-за военного конфликта семей.

Кроме того, незадолго до этого Москалькова выразила желание поставить Украину в известность о том, как в плену обращались с ни в чем не повинными мирными российскими гражданами.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конфликт на Украине может закончиться уже сегодня, если глава киевского режима Владимир Зеленский примет решение.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
