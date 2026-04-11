Москалькова анонсировала возвращение с Украины жителей Курской области

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — написала она в МАХ.
Шестого марта в Россию удалось вернуть трех жителей Курской обрасти, которых Киев удерживал в качестве заложников. Москалькова отмечала, что на Украине остаются еще семь курян.
В четверг Россия передала Украине тысячу погибших военных в обмен на 41 тело российских бойцов. Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал Москве 35 погибших солдат.
Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве