Москалькова анонсировала возвращение с Украины жителей Курской области

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Жителей Курской обрасти, которых удерживали на Украине, в субботу вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — написала она в МАХ.

Шестого марта в Россию удалось вернуть трех жителей Курской обрасти, которых Киев удерживал в качестве заложников. Москалькова отмечала, что на Украине остаются еще семь курян.

В четверг Россия передала Украине тысячу погибших военных в обмен на 41 тело российских бойцов. Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал Москве 35 погибших солдат.

Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17—18 февраля.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
