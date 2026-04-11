На режим спецпопуска перешла Волжская ГЭС 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, Волжская ГЭС приступила к сбросу воды в режиме специального попуска. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня объем сбрасываемой воды на Волгоградском гидроузле составит 8 тысяч кубометров в секунду и будет увеличиваться с каждым днем. Так, 12 апреля он вырастет до 9 тысяч кубометров, 13 — до 10, 14 — уже до 12 тысяч, 15 — до 14, 16 — до 16, 17 — до 18. 18 апреля он достигнет 20 тысяч кубометров в секунду, 19 — 22 тысяч, а 20 — 24 тысяч. Пик сбросов начнется 21 апреля и продлится до 26 апреля. В этот период через Волжскую ГЭС будет проходить по 26 тысяч кубометров воды в секунду. С 27 апреля объем сбросов пойдет на спад и составит в этот день 24 тысячи кубометров, 28 — 22 тысячи, а 29 и 30 апреля — 20 тысяч.