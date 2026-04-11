Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Балынин рассказал, кого ждет выход на пенсию на два года раньше

Законодательство России предусматривает большое число оснований для досрочного выхода на пенсию по старости. Об этом в субботу, 11 апреля, рассказал доцент Финансового университета Игорь Балынин.

— Гражданам, имеющим страховой стаж более 42/37 лет (мужчины и женщины соответственно), может быть назначена страховая пенсия на два года раньше, — уточнил эксперт.

Помимо этого, страховую пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет могут получить женщины, которые родили пятерых и более детей.

— Также в 50 лет при наличии 30 ИПК страховая пенсия может быть назначена женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, — добавил Балынин.

Страховую пенсию по старости досрочно также могут получить инвалиды по зрению, имеющие I группу: мужчины, достигшие возраста 50 лет, и женщины, достигшие возраста 40 лет.

При этом им необходимо иметь страховой стаж не менее 15 и 10 лет соответственно, передает слова специалиста RT.

До этого Социальный фонд России провел индексацию пенсионных выплат по государственному обеспечению 1 апреля 2026 года. Выплаты более чем четырем миллионам человек увеличили на 6,8 процента.