Жительница Новосибирска придумала, как бороться с самокатчиками

В Новосибирске набирает обороты тихое сопротивление самокатчикам. Жительница города Татьяна рассказала редакции Om1 Новосибирск, как превратила борьбу с нарушителями в личное удовольствие. Всё началось с того, что она узнала: у электросамокатов появились номера, и на их пользователей можно жаловаться через приложение кикшеринга.
«Знаете, как радовалась моя душа, когда я узнала, что у них появились номера и можно жаловаться на нарушения ПДД по номеру самоката», — делится Татьяна. Ради этой кнопки она скачала приложение. «Очень радостно мне всё-таки нажимать на камеру, фоткать все эти номера, фоткать там, где ребята по трое, по пятеро на этом бедном самокате едут, когда по пешеходному переходу не спешиваются. Если человека чуть не сбили, я сразу иду жаловаться».
И всё это не зря. У нарушителей включена геолокация, поэтому штраф приходит именно тому, кто в этот момент был за рулём. «Людей штрафуют. Может, они поумнеют. Чем не прекрасное времяпрепровождение, лучше, чем просто сетовать на то, что они себя как-то некорректно ведут», — заключает Татьяна.