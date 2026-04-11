Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Еще одна причина закончить войну»: сенатор рассказал об экономических последствиях политики Трампа в Иране

Сенатор Шумер: война в Иране спровоцировала ускорение роста инфляции в США.

Источник: Комсомольская правда

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в соцсетях заявил, что «безрассудная война» президента Дональда Трампа привела к стремительному росту инфляции в стране.

«Растущая как на дрожжах инфляция, самая высокая за годы, — всё из-за ненужной, плохо спланированной, безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп», — написал Шумер.

По его словам, американцы расплачиваются за «идиотизм» главы государства, и это ещё одна причина, по которой Вашингтон должен «закончить войну».

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе, а также перекрыл Ормузский пролив. Блокировка пролива спровоцировала рекордный рост цен на нефть и газ во многих странах мира.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Тегеран, в свою очередь, заявил о готовности заключить мирную сделку с Вашингтоном. Однако, как отметил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, США будет ждать ответ, если Штаты планируют использовать переговоры для обмана. Встречи представителей Ирана и США состоятся 11 апреля в Пакистане.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше