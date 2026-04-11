«Еще одна причина закончить войну»: сенатор рассказал об экономических последствиях политики Трампа в Иране

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в соцсетях заявил, что «безрассудная война» президента Дональда Трампа привела к стремительному росту инфляции в стране.
«Растущая как на дрожжах инфляция, самая высокая за годы, — всё из-за ненужной, плохо спланированной, безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп», — написал Шумер.
По его словам, американцы расплачиваются за «идиотизм» главы государства, и это ещё одна причина, по которой Вашингтон должен «закончить войну».
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе, а также перекрыл Ормузский пролив. Блокировка пролива спровоцировала рекордный рост цен на нефть и газ во многих странах мира.
7 апреля президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Тегеран, в свою очередь, заявил о готовности заключить мирную сделку с Вашингтоном. Однако, как отметил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, США будет ждать ответ, если Штаты планируют использовать переговоры для обмана. Встречи представителей Ирана и США состоятся 11 апреля в Пакистане.