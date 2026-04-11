«Еще одна причина закончить войну»: сенатор рассказал об экономических последствиях политики Трампа в Иране

7 апреля президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Тегеран, в свою очередь, заявил о готовности заключить мирную сделку с Вашингтоном. Однако, как отметил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, США будет ждать ответ, если Штаты планируют использовать переговоры для обмана. Встречи представителей Ирана и США состоятся 11 апреля в Пакистане.