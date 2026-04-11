Телезвезда объяснила нежелание пользоваться шампунем и кондиционером в гостиничных номерах

Однако, как резюмировал профессор общественного здравоохранения доктор Алекс Сандерманн в недавнем видеоролике в соцсетях, исследование, в ходе которого анализировались эти дозаторы, выявило тревожную статистику: более 70% образцов содержали бактерии. В ходе исследования были проанализированы образцы из 40 номеров в 20 отелях, каждый из которых имел рейтинг три-четыре звезды. Доцент кафедры эпидемиологии из США также отметил, что бактерии могут размножаться из-за перекрестного загрязнения при повторном заполнении этих дозаторов, поскольку дозаторы постоянно наполняются новым продуктом, а не подвергаются тщательной очистке.