Телезвезда объяснила нежелание пользоваться шампунем и кондиционером в гостиничных номерах

Бутылочки с шампунем и кондиционером в гостиничных номерах — это удобно. Не надо таскать в чемодане лишний груз, голову можно вымыть предоставляемые отелями средствами. Но вот известная американская телеведущая поделилась удивительным мнением о неожиданно негигиеничных аспектах пребывания в гостиничном номере.
Американская телезвезда Лори Грайнер, известная своими выступлениями в программе «Аквариум с акулами», много путешествует по работе, пишет Daily Mail. В недавнем видео она назвала три предмета, которые часто встречаются в гостиничных номерах и которых по возможности следует избегать.
«Никогда не пользуйтесь этими тремя вещами в гостиничном номере», — предупредила Лори в видеоролике.
Ее первым советом было не использовать «настенные контейнеры многоразового использования с мылом и шампунем», которые сейчас часто встречаются в ванных комнатах отелей.
«Да, они выглядят безопасными, чистыми и герметичными. Но когда исследователи протестировали дозаторы мыла многоразового использования в 20 отелях, в 75 процентах из них уровень бактерий был намного выше того, который считается безопасным для вашей кожи, — утверждает американка. — И в большинстве случаев их просто наполняют, а не вычищают, что означает, что внутри могут скапливаться бактерии».
В последние годы многие сети отелей перешли от туалетных принадлежностей в мини-бутылочках к большим настенным бутылочкам многоразового использования или диспенсерам, напоминает Daily Mail. Это нововведение часто рекламируется как экологически чистое, помогающее сократить количество ненужных пластиковых отходов, но при этом значительно экономящее средства для отелей.
Однако, как резюмировал профессор общественного здравоохранения доктор Алекс Сандерманн в недавнем видеоролике в соцсетях, исследование, в ходе которого анализировались эти дозаторы, выявило тревожную статистику: более 70% образцов содержали бактерии. В ходе исследования были проанализированы образцы из 40 номеров в 20 отелях, каждый из которых имел рейтинг три-четыре звезды. Доцент кафедры эпидемиологии из США также отметил, что бактерии могут размножаться из-за перекрестного загрязнения при повторном заполнении этих дозаторов, поскольку дозаторы постоянно наполняются новым продуктом, а не подвергаются тщательной очистке.
Дозатор мыла оказался не единственным предметом в номере, от которого Лори Грайнер рекомендовала отказаться из соображений здоровья.
Следующим ее предложением было отказаться от использования фена в отеле, пишет Daily Mail. «Это один из наименее дезинфицируемых предметов во всем номере, — объяснила она. — Гости прикасаются к нему немытыми руками, ставят на полочки в ванной, и его редко тщательно моют между пребываниями. Когда исследователи протестировали их, уровень бактерий в них оказался значительно выше, чем в персональных фенах, которыми пользуются дома».
Третий и последний пункт, которого телезвезда рекомендует избегать в гостиничных номера, — это скромный чайник — неутешительная новость для всех, кто любит выпить чашечку чая в постели в отеле.
— А вы знали, что некоторые гости использовали чайник для стирки носков и нижнего белья? Фу! — воскликнула Лори. — И эти чайники почти никогда не проходят полную дезинфекцию между заселением гостей. Так что, если вам нужна горячая вода, позвоните на стойку регистрации и попросите принести свежую…
Телезвезда завершила свое скандальное видео последним предостережением: «Подумайте дважды, прежде чем использовать то, что выглядит чистым. Поделитесь этим с кем-нибудь, кто много путешествует».