Акция «Красная гвоздика» стартовала в городах Хабаровского края

В ближайшие дни она пройдёт еще в 15 муниципалитетах региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

Волонтеры Хабаровска и Николаевска-на-Амуре дали старт Всероссийской акции «Красная гвоздика» в Хабаровском крае. В этом году она проводится в 11 раз, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».

— «Красная гвоздика» — не просто цветок. Это символ нашей вечной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и всех боевых действий, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Узнать волонтеров Победы можно по брендированным боксам, в которых находятся значки в виде красного цветка. Все собранные средства направят в благотворительный фонд «Память поколений» для помощи ветеранам: на медикаменты, инвалидные кресла, слуховые аппараты, протезы, а также поддержку госпиталей и профильных социальных учреждений.

В ближайшие дни акция «Красная гвоздика» пройдет еще в 15 муниципалитетах края.

— Пусть каждая красная гвоздика, которую вы носите, напоминает нам о том, что мы помним и ценим подвиг наших героев, — подчеркнул глава региона.