В Хабаровском крае мужчина получил срок за повторное пьяное вождение.

Житель г. Советская Гавань осуждён за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения после ранее наложенного административного взыскания. Приговор вынесен Советско Гаванским городским судом Хабаровского края, сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно материалам дела, мужчина ранее привлекался по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за аналогичное нарушение. Тем не менее он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Инцидент произошёл в г. Советская Гавань: водитель управлял мопедом без номерных знаков.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя и провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения. В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил наказание на основании ч. 4 ст. 74 УК РФ и ст. 70 УК РФ. Мужчина приговорён к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962 223 38 83.