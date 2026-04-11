День города в Красноярске отметят с 11 по 14 июня

В этом году День города в Красноярске традиционно отметят в первый месяц лета, с 11 по 14 июня. Соответствующее распоряжение подписанное главой Сергеем Верещагиным опубликовано на портале администрации. В этом году Красноярск отметит свое 398-летие. Подробную программу праздника составят до 19 мая, сообщают Gornovosti.ru. К этому же времени должна быть разработана символика праздника, определена смета. Сценарии мероприятий для каждой площадки будут прописаны к 29 мая. На данный момент точно известно, что традиционно к празднику торжественно вручат звания почетных граждан красноярцам, которые внесли весомый вклад в развитие родного города. Пройдет церемония поднятия флага. К дням празднования городские витрины и фасады должны быть украшены особенно ярко, будет работать праздничная иллюминация. К финансированию мероприятий, как и в другие годы, планируют привлечь партнеров.