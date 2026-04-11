Врач Садовская рассказала, что стоит ввести в меню в первые два дня после поста

Некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, если после Великого поста включат в свой рацион привычные продукты. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СберЗдоровье» Виктория Садовская.

Некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, если после Великого поста включат в свой рацион привычные продукты. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СберЗдоровье» Виктория Садовская.

— Чтобы избежать нагрузки на пищеварение и организм успел адаптироваться, возвращение к обычному питанию должно быть плавным, — добавила эксперт.

Так, в первые два дня в меню необходимо ввести легкоусвояемые белки: яйца, творог, нежирные сорта мяса, птицы или рыбы.

На третий — пятый день рекомендуется добавлять продукты с пробиотиками для поддержания нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

— Стоит учитывать, что для поддержания здоровья организма важно питаться сбалансированно и разнообразно. В этом может помочь правило гарвардской тарелки, — цитирует Садовскую RT.

До этого зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил, что Страстная неделя представляет собой время подготовки к празднику, а не широких застолий.

Священник Алексей Батаногов, в свою очередь, рассказал, что Страстная неделя считается самой строгой во время Великого поста, поскольку в этот период верующие вспоминают страдания Христа.