Врач Садовская рассказала, что стоит ввести в меню в первые два дня после поста

Некоторые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, если после Великого поста включат в свой рацион привычные продукты. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СберЗдоровье» Виктория Садовская.
— Чтобы избежать нагрузки на пищеварение и организм успел адаптироваться, возвращение к обычному питанию должно быть плавным, — добавила эксперт.
Так, в первые два дня в меню необходимо ввести легкоусвояемые белки: яйца, творог, нежирные сорта мяса, птицы или рыбы.
На третий — пятый день рекомендуется добавлять продукты с пробиотиками для поддержания нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
— Стоит учитывать, что для поддержания здоровья организма важно питаться сбалансированно и разнообразно. В этом может помочь правило гарвардской тарелки, — цитирует Садовскую RT.
До этого зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил, что Страстная неделя представляет собой время подготовки к празднику, а не широких застолий.
Священник Алексей Батаногов, в свою очередь, рассказал, что Страстная неделя считается самой строгой во время Великого поста, поскольку в этот период верующие вспоминают страдания Христа.