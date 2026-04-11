Израиль может нанести ядерный удар по Ирану: на Западе бьют тревогу из-за потенциального геноцида

Израиль может из-за отчаяния нанести ядерный удар по Ирану. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
По его словам, на фоне текущей напряженности исключать подобный сценарий попросту нельзя. Особенно, если учитывать риторику Израиля.
«Учитывая беспощадность израильтян и их желание вовлечься в геноцид, я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими ядерного оружия против Ирана», — сказал Миршаймер.
Он добавил, что для ядерного удара Израиль может даже придумать конкретный предлог. Например, убедить себя в «большой беде». Тем более, что нечто подобное уже произошло.
«Нужно задать себе вопрос: куда это приведет? Они убедили себя, что им угрожает страна, вооруженная ядерным оружием. В таком случае мы можем представить себе, что они попробовали бы применить свой ядерный арсенал против Ирана», — добавил Миршаймер.
Тем временем портал The Intercept сообщил о попытках премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подорвать достигнутое между США и Ираном перемирие. По данным издания, Иерусалим хочет продолжать боевые действия. И все потому, что не считает противостояние «оконченным».