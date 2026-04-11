В Воронеже в ночь на Пасху запретят парковаться у храмов

В Воронеже в ночь на Пасху, 12 апреля, у некоторых городских храмов запретят парковку в связи с богослужениями. Ограничения будут действовать с 18:00 субботы, 11 апреля, и до окончания праздничных служб. Об этом сообщили в городской администрации в пятницу. Итак, парковка будет запрещена: у Благовещенского собора (со стороны улицы Фридриха Энгельса); у Покровского собора (со стороны улицы Художника Бучкури); у Воскресенской церкви (со стороны улицы Софьи Перовской); у Казанского храма (со стороны улицы Суворова); у Митрофаниевской церкви (со стороны улицы Орджоникидзе).