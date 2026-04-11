Ростовчане отправили 6 тысяч куличей участникам спецоперации

В преддверии праздника Пасхи хлебопекарные предприятия Ростовской области при поддержке регионального правительства организовали отправку 6 тысяч пасхальных куличей военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.
Инициативу поддержали трудовые коллективы хлебопекарных предприятий и организаций региона. После церемонии освящения груз был направлен в подразделения Южного военного округа и 4‑й гвардейской армии ВВС и ПВО.
Для транспортировки скоропортящихся продуктов были задействованы авиация и специализированный автомобильный транспорт.
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев отметил, что каждый переданный кулич символизирует пожелания здоровья и победы, а также служит напоминанием военнослужащим о том, что их любят и ждут дома.