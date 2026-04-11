Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область готовится к мощным подтоплениям на выходных

НОВОСИБИРСК, 11 апреля, ФедералПресс. На текущих выходных в Новосибирске существует риск выхода некоторых водоемов из берегов из-за паводка. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

«В период 10—13 апреля ожидается вскрытие реки Каргат в районе поселка Гавриловский, продолжится подъем уровней воды, возможно достижение опасных отметок (опасные отметки 480 и 506 см) и затопление прибрежных территорий населенных пунктов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в два района Новосибирской области направлена аэромобильная группировка МЧС из-за паводка и в регионе введен режим повышенной готовности.